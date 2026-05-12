Virgo Virgo, horóscopo del martes 12 de mayo de 2026: empieza tu viaje ahora mismo Considera dedicar un tiempo a conversar con alguien que admires; su perspectiva podría brindarte nuevas enseñanzas y ayudarte a avanzar en tus propios planes.

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Las energías de la Luna Llena en Escorpio te invitan a comunicarte con profundidad y a aprender de quienes te rodean, mientras tu curiosidad te impulsa a planificar ese viaje soñado, todo en un escenario celestial que favorece la transmutación y la renovación vital.

Consulta tu horóscopo de este martes y mira qué predicciones hay en el amor, la salud y mucho más.

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Virgo, hoy tus palabras tienen un poder especial. Aprovecha esta energía para comunicarte con intención y profundidad, ya que lo que digas puede tener un impacto significativo en quienes te rodean.

Además, hoy te rodearás de personas que aportarán a tu vida valiosos conocimientos. Escucha atentamente y mantente abierto a aprender; cada conversación puede ser una fuente de inspiración.

Si estás pensando en viajar, este es un buen momento para proyectar ese deseo. Dedica unos minutos a visualizar el lugar que anhelas conocer y planifica los pasos necesarios para hacerlo realidad.

Tu curiosidad y deseo de crecer te impulsarán a explorar nuevas oportunidades. Mantén esa chispa viva y no dudes en seguir tus instintos.

Y para los próximos días.. La semana para Virgo trae liberación personal, oportunidades profesionales, necesidad de modernización y confianza para avanzar en sus proyectos.

Consulta toda la información sobre horóscopos, predicciones y compatibilidad entre signos, en nuestra sección Univisión Horóscopos.