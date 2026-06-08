Virgo Virgo, horóscopo del lunes 8 de junio de 2026: cimientos de cambio profundo hoje Prioriza tus deseos personales y dedica un tiempo a organizar tus proyectos; considera encender una vela a María Auxiliadora para que te llene de guía y protección en este proceso.

Un día intenso bajo la influencia de la Luna en Virgo y Mercurio en Géminis te exhorta a priorizar tus deseos y proyectos personales ante la avalancha de responsabilidades laborales; recuerda filtrar y organizar para que el universo se alinee a tus anhelos mientras enciendes una vela a María Auxiliadora por guía y protección.

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Querido Virgo, hoy es un día ideal para que apuestes por tus proyectos personales. Estás en un momento de tu vida donde es fundamental que priorices tus necesidades antes de atender las demandas externas. La creatividad y la pasión que pongas en tus sueños te llevarán lejos.

Sin embargo, deberás sortear diferentes pruebas en el camino, ya que hoy múltiples requerimientos laborales podrán tocar a tu puerta. A veces, estas exigencias pueden desviar tu atención, pero recuerda que es esencial no perder de vista tus propias metas.

Dedica tiempo a planificar cómo vas a cumplir con tus responsabilidades, sin descuidar tus anhelos personales. La clave está en encontrar un equilibrio entre tus obligaciones y tus deseos. Asegúrate de que tu voz interna sea la que guíe tus decisiones.

Hoy es un recordatorio de que, al atender tus necesidades, estás fortaleciendo tu capacidad para contribuir a los demás. Cuida de ti, actúa con determinación y verás que el universo se alineará para apoyarte en tus aspiraciones.

Y para los próximos días.. Virgo, esta semana encontrarás felicidad en amistades, actividades colaborativas y nuevas conexiones. Decora tu hogar para fomentar paz y bienestar.

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