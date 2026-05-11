Virgo Virgo, horóscopo del lunes 11 de mayo de 2026: adáptate para transformar tu futuro Tus palabras tienen un poder especial; comunícate con intención y aprovecha las conversaciones para aprender y encontrar inspiración en quienes te rodean.

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Las palabras cargadas de energía se entrelazan con la poderosa Luna Llena en Escorpio, invitándote a soltar lo que ha terminado y abrirte a profundas enseñanzas de quienes te rodean, mientras el universo te impulsa a visualizar y manifestar tus sueños de viaje y crecimiento personal.

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Virgo, hoy tus palabras tienen un poder especial. Aprovecha esta energía para comunicarte con intención y profundidad, ya que lo que digas puede tener un impacto significativo en quienes te rodean.

Además, hoy te rodearás de personas que aportarán a tu vida valiosos conocimientos. Escucha atentamente y mantente abierto a aprender; cada conversación puede ser una fuente de inspiración.

Si estás pensando en viajar, este es un buen momento para proyectar ese deseo. Dedica unos minutos a visualizar el lugar que anhelas conocer y planifica los pasos necesarios para hacerlo realidad.

Tu curiosidad y deseo de crecer te impulsarán a explorar nuevas oportunidades. Mantén esa chispa viva y no dudes en seguir tus instintos.

Y para los próximos días.. Esta semana, Virgo se enfoca en su desarrollo profesional, con oportunidades clave y la necesidad de innovar y adaptarse.

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