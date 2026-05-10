Virgo Virgo, horóscopo del domingo 10 de mayo de 2026: conéctate con tus objetivos personales La energía positiva te permitirá superar obstáculos y alcanzar tus metas; mantente alejado de personas negativas para que tu fortaleza emocional brille con intensidad.

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Consulta tu horóscopo de este domingo y mira qué predicciones hay en el amor, la salud y mucho más.

Virgo , según nos indica tu horóscopo, la energía positiva que emanas tiene el poder de derribar cualquier barrera que obstaculice tus sueños, así que abraza esa fortaleza emocional que hoy fluye en ti, pero recuerda, alejarte de quienes te restan vibra es crucial para mantener ese impulso hacia tus más altos objetivos.

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Pronóstico del día

Aprovecha la energía positiva que emanas y dedica tiempo a meditar o practicar yoga, esto te ayudará a mantenerte centrado y a conectar con tus objetivos personales.

Salud

Rodearte de energías positivas es esencial, así que date permiso para crear tu propio refugio emocional. Aléjate un poco de aquellas personas que drenan tu vitalidad; en su lugar, busca momentos de paz y tranquilidad, donde puedas respirar profundamente y sentir cómo fluye esa fortaleza interior que te conecta con tus sueños. Regálate un tiempo para simplemente ser, quizás a través de una suave práctica de estiramientos o un paseo al aire libre, donde el mundo parezca un lugar lleno de posibilidades.

Amor

Tu energía positiva te permitirá abrirte a nuevas conexiones emocionales y fortalecer los lazos existentes. Si sientes que alguien en tu vida no aporta bienestars, no dudes en tomar un tiempo para ti mismo. Mantén tus emociones en armonía y verás cómo las oportunidades amorosas fluyen con facilidad.

Trabajo

Tu energía positiva te permitirá enfrentar cualquier obstáculo en el ámbito laboral, así que aprovecha esta fuerza para avanzar hacia tus metas. Sin embargo, si sientes que la influencia de un compañero negativo te afecta, es prudente tomar distancia temporalmente para mantener tu enfoque y productividad. Prioriza la organización en tus tareas para que todo fluya con mayor facilidad.

Dinero

La energía positiva que se siente puede ser un gran aliado al abordar decisiones económicas y revisar tus cuentas. Sin embargo, es recomendable mantener la cautela y evitar tentaciones de gasto innecesarias, especialmente si sientes que hay influencias negativas a tu alrededor. Prioriza la organización de tu dinero y considera opciones de inversión con claridad mental, para que el flujo hacia tus objetivos financieros sea fluido y estable.

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Predicción de pareja

Aprovecha este momento para expresar tus sentimientos a esa persona especial; un mensaje sincero puede crear un vínculo más profundo. Si estás soltero, considera participar en actividades que te apasionen, ya que podrías conocer a alguien afín y generar una conexión auténtica. Mantén una actitud abierta y receptiva y verás cómo se presentan oportunidades románticas inesperadas.

Reflexión

Rodéate de personas que sumen y te inspiren; tu entorno será clave para sostener ese impulso. Dedica unos minutos cada día a visualizar lo que deseas y a ordenar tus prioridades: verás cómo aparecen soluciones donde antes solo veías obstáculos. Cuida tu cuerpo, duerme bien y celebra cada pequeño avance, porque cada paso cuenta. No te dejes arrastrar por el drama ajeno y confía en tu intuición: lo que es para ti llegará en el momento perfecto, siempre que mantengas la constancia.

Consulta toda la información sobre horóscopos, predicciones y compatibilidad entre signos, en nuestra sección Univision Horóscopos.