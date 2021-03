Tendencia astral del 22 de marzo | Demuestras tu liderazgo

Por otra parte, la Luna ubicada en su signo hace que estés muy sensible y seas como el consejero de tus amigos o de la gente cercana a ti, así que es muy probable que hoy des varios consejos, ¡muy bien!

Si perteneces al elemento Fuego : Aries, Leo y Sagitario, hoy abre bien los ojos, está en conjunción el Sol en Aries y Venus en Aries, así que, si estás soltero puede ser que conozcas a esa persona especial, tienes toda la energía para romancear, solo que recuerda no precipitarte, vete despacio para que todo te salga bien.

Para Tauro, Virgo y Capricornio, elemento Tierra, mucho cuidado y mucha paciencia con la pareja, el aspecto que tenemos hoy en el cielo Urano en Tauro, este aspecto da crisis matrimoniales o de pareja, si te quieres separar, puede ser el momento, si aún no sabes si separarte o no, detente, piensa las cosas, pero no tomes decisiones precipitadas.