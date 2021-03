Tendencia astral del 21 de marzo | Traes un gran amor por la vida

Hoy puede ser un día muy afortunado para ti. Si no tienes pareja, puede ser que hoy conozcas a alguien, y si estás en pareja, estarás muy romántico con tu pareja. El sol y Venus están a 1° de distancia.

Si eres: Géminis, Libra y Acuario, elemento Aire, Marte, el planeta de la guerra, de la lucha, de la energía, está ubicado en Géminis, esto hace que tu lenguaje sea sincero y directo, a veces agresivo, eres muy bueno para debatir, así que hoy no le recomiendo a tu pareja que discuta contigo, ya que es muy seguro que tu ganes (aunque no tengas la razón). Trata de no criticar tanto los defectos de los demás, recuerda que nadie es perfecto.