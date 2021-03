Tendencia astral del 18 de marzo | Aprovecha tu creatividad

Marte en Géminis está en cuadratura con Mercurio, este aspecto es negativo, así que, si eres Géminis, Libra y Acuario, elemento Aire cuidado con los pleitos, trata de no ser agresivo con la gente cercana a ti no te vayas a quedar solito, hoy tienes que medirte mucho en tu forma de comunicarte. No busques pleito, y, sobre todo, piensa antes de hablar.