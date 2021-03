Tendencia astral del 17 de marzo | Evita conflictos y relájate

Cuidado con no caer en ser tan individualista, recuerda que no eres el único en este planeta llamado Tierra.

El día de hoy Mercurio está en el signo de Piscis, así que si eres elemento Agua: Cáncer, Escorpio y Piscis, esto te afecta un poco más a ti, Mercurio tiene que ver con la comunicación, el problema es que este planeta ubicado en Piscis está en detrimento, ¿Qué quiere decir? Que no está nada cómodo, no saca lo mejor de si este planeta.

Te sentirás muy sensible y susceptible sobre todo a la crítica personal, así que, por favor, hoy no te tomes las cosas tan a pecho, fluye y no te sientas, recuerda que no siempre tienes que tomarte las cosas tan personal.