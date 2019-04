Tauro – Sábado 27 de abril de 2019: un fin de semana de encuentros singulares

Durante estos días de tu ciclo de cumpleaños estás envolviéndote con un aura positiva que te ayudará a encontrar respuestas a los diferentes retos que surjan, y a las interrogantes que te has planteado a ti mismo. No olvides que de eso se trata la vida, de hallar soluciones y no de lamentarnos por lo que nos sucede.



Amor

Durante estos días es vital que no te dejes guiar por apariencias, taurano. Todo este paisaje cósmico –planeta y planetoides retrógrados- te pone en guardia: no saltes enseguida a una conclusión. Si crees que te están engañando o son infieles contigo concede el beneficio de la duda, otras veces lo has hecho y has comprobado era lo mejor. No permitas que un chisme o rumor empañe tu alegría en este ciclo de cumpleaños taurano.