Tauro – Miércoles 1 de enero de 2020: disfrutas de mucha claridad mental

Aprovecha la energía latente que te rodea este inicio del año y mes para declarar tu amor a quien parecía muy difícil de conquistar. No hay límites a tu fuerza de voluntad. Frente a ti se están abriendo caminos por los cuales transitarás con paso seguro en este 2020.

Trabajo

Puedes sentirte tentado a envolverte en negocios que no están muy claros. No accedas a solicitudes de empleos sin base sólida económica o legal. No es momento de experimentar con lo desconocido sino solidificar el presente.