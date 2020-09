Tauro - Martes 1 De septiembre del 2020: te olvidas preocupaciones pasadas

SALUD Quizás tomarás algunos días de relajación, ya sea por el confinamiento o por obligación. Te ha servido bastante para que tú puedas ubicar que tu salud es prioridad. Un amigo muy cercano te dará algunos consejos para que no vuelvas a sentirte en cansancio.

DINERO Retomarás algunas acciones que hacías antes para volver a poner en orden tu dinero. Eres una persona que, si no haces las cosas tú, sientes que nadie las hará mejor. Te sentirás en calma tomando el control y las riendas de tus cuentas. Escucharás algunas sugerencias solamente para asegurarte de que estás haciendo las cosas correctas.



TRABAJO

Intentas que algunas de las personas sigan tus pasos a pesar de que no has comprendido que no todos tienen las mismas habilidades que tú. Debes ser más sigiloso al momento de dar tu opinión porque hay gente que podría ofenderse y tendrás consecuencias laborales.