Tauro - Viernes 17 de diciembre de 2021: espera un poco más

Salud

Venus rige tu casa 6 de la enfermedad. En este momento está a punto de lucir como que se detiene en el cielo antes de comenzar a moverse hacia atrás. Esto se le conoce como “movimiento retrógrado” y es un momento de pausa y de necedad por lo que hay que cuidar no entercarnos en temas de salud negando que no hay problemas. Tú sabes lo que te molesta y no se va a ir solo. Mejor busca atención.