Tauro - Martes 6 de abril de 2021: estarás muy responsable

Pronóstico del día Concéntrate en construir relaciones con aquellos que pueden ayudarte profesionalmente. Porque el paso de Venus por la casa 10 la casa del éxito profesional es tránsito muy bueno para tener éxito en lo que te propongas, y, por si fuera poco, también la energía del Sol te ayudará a conseguir lo que desee en cualquier aspecto de tu vida, no dejes pasar este brillante momento que estabas esperando para lograr esos planes que hace mucho estabas diseñando.

Salud Por el momento es recomendable cuidar los riñones, porque en la casa 6 la casa de la salud está pasando el signo de Libra que rige el sistema venoso en general, riñones, glándulas suprarrenales. Sería bueno no consumir tanta soda y alimento altos en azúcar para no afectar también el páncreas.

Trabajo En el trabajo sentirás que todo mundo conspira en contra tuya, cualquier comentario lo estás tomando personal, y no tiene nada que ver contigo. Tu imaginación te traiciona y distorsionas cualquier situación de trabajo. No te azotes, porque te pasas suponiendo siempre, mejor ocupa esa energía en algo positivo para ti. Son las condiciones que genera Cáncer pasando por el ascendente.

Dinero

Hay buen aspecto para generar dinero, sobre todo de alguna sociedad que tengas en algún proyecto o negocio que estará marchando muy bien, pero Marte en la casa 2 la casa de los recursos materiales tiene un mal aspecto con Neptuno que podría generar alguna estafa por algún viaje que hayas comprado y si no lo has comprado no lo hagas. Y si ya estás en el extranjero cuida tu temperamento, porque podrías tener problemas con la justicia.