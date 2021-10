Tauro - Jueves 21 de octubre de 2021: hoy es un día para ser original

Pronóstico del día

La Luna se encuentra en conjunción con Urano en tu casa 1 de la personalidad. Esto se interpreta como una fuerte necesidad de ser diferente. Hoy sentirás impulsos de decir y hacer cosas que normalmente no haces, incluso la gente a tu alrededor te puede preguntar si estás bien ya que no actúas del modo que ellos esperan. Relájate y no te preocupes, estás siendo más honesto de lo que sueles ser.