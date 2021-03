Tauro - Sábado 13 de marzo de 2021: la vida es aquí y ahora

Este día tendrás que conectar con el don de servicio hacia los demás, te puedes sentir muy irritable y un tanto neurótico, no estás acostumbrado a tanta energía y con un Stellium de planetas en tu casa 12, la Luna, el Sol, Venus, Neptuno.

Reconoce tu gran don de servicio, eso que compartes con los demás regresa a ti. No hay necesidad de ir y venir, correr y saltar, canaliza la energía de este Stellium en casa 12 para romper el patrón de encerrarte en ti mismo. Sal y brinda el servicio desinteresado a los demás.

Aquí hay mucho por imaginar y sentir, solo vuélvete consciente de no soñar despierto porque te puedes caer. Los pies en la tierra. Atraes un amor bonito.

Con la energía de Libra en tu casa de la salud tus riñones guardan miedos que no has sabido canalizar, es momento de tomar Terapia para ir familiarizándote con ellos y que no te vayan dar un susto en unos meses. Mantente hidratado.