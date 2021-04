Tauro - Miércoles 28 de abril de 2021: la materialización es lo tuyo

Pronóstico del día. Si bien tanta energía en tu ascendente te va a ayudar a materializar, debes tener cuidado de que este exceso energético no vaya a volverte algo iracundo o impaciente, pues la casa 3 que nos habla de las comunicaciones se encuentran en el signo de Cáncer con el planeta Marte transitando sobre él.

Trabajo. Libra te está aconsejando mantener un ambiente Pacífico y tranquilo en tu trabajo; que si bien estás teniendo una racha muy buena dentro de lo económico no por ello deberás ser engreído o presuntuoso, pues estas acciones pueden herir susceptibilidades de tus compañeros, jefes o clientes. Ten una actitud amable, cordial y humilde en todo momento y tu trabajo seguirá también cómo va.

Sé consciente de estas cualidades y no las pases por alto si esa persona que tanto te gusta no las posee; pues sin duda es una alerta de que por ahí no es el camino.