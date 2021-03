Tauro - Miércoles 24 de marzo de 2021: te sentirás abrumado

Este día te sentirás abrumado y posiblemente con cierta incertidumbre, quizá estés experimentando alguna situación difícil que esté despertando en ti una transformación necesaria, no temas es buen momento para enfrentar ese miedo a la vida.

Sientes un impulso verdadero de valorar y recibir el fruto de tus acciones pasadas, de evaluar qué cosas has hecho bien y cuales mal, de frenar los aspectos en los que te has excedido.

Es un buen momento de direccionar el barco para no naufragar. Es la buena energía que te da Saturno en trígono con el ascendente.

Tu arranque en la iniciativa es lento, por ahora las ideas tardan mucho más en hacerse realidad, pero una vez que se inician no hay quien las pare. Busca capitalizar esa energía porque Urano en el signo de Tauro puede seguir siendo una combinación muy poderosa.

Tus relaciones románticas suelen ser súbitas, pero no siempre duraderas. Tu cónyuge debe ser tu amigo además de ser tu amante, para crear un lazo más fuerte que te haga permanecer más tiempos en esa relación, porque siempre estás buscando algo más profundo para fortalecer el vínculo. Es la energía de Venus en el signo de Acuario.

Por cuestiones de trabajo no hay mucha energía que favorezca el aspecto del dinero, pero en temas de tu éxito profesional si te irá bien, así que, problemas económicos no tendrás. Por la conjunción de Mercurio y Júpiter.

El día de hoy te sentirás muy confundido, con cambios de humor que no entiendes, incluso algo deprimido y solitario. Se recomienda no actuar de manera impulsiva para no causar algún conflicto. Es la energía de Plutón opuesto a la Luna en la casa 8 la casa de las pérdidas.