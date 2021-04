Tauro - Miércoles 14 de abril de 2021: equilibra lo que piensas con lo que sientes

Salud.

Ten especial cuidado en tu Salud pues que el regente de tu casa 6, Venus se encuentre en casa 12 puede estar activando ciertas molestias o brotes de alguna enfermedad que no sea perceptible a simple vista por lo que es una excelente idea ir a hacerte un chequeo médico y descartar que puedas estar padeciendo algo de lo que no te hayas dado cuenta.



Trabajo.

El empleo te estará dando ciertas satisfacciones y placeres que en un principio no lo hacía y no sabrás a ciencia cierta porqué sucede sin embargo hoy estarás de un humor muy balanceado y siendo especialmente social gracias a la influencia de Libra, signo de tu casa 6 con su regente Venus en tu casa 12.