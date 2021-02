Tauro - Miércoles 10 de febrero de 2021: aterriza todas tus ideas

Puede que tengas claro a donde ir o puede que no, aprovecha este tránsito de luna en casa 9 bajo el signo de Acuario para volverte curioso, creativo y lleno de inspiración por descubrir aquello que tanto te mueve internamente.

Pronóstico del día Una vez que tengas claro ese propósito o ese nuevo proyecto, aterriza todas tus ideas, es importante en este día captar todo aquello que se gesta en tus pensamientos, que te permiten proyectarte de forma distinta. No dejes escapar ningún detalle en esto.

El planeta del amor Venus, te invita a que explores las múltiples oportunidades de disfrutar el amor no solo en pareja, sino en el altruismo o la filantropía, una posición muy afortunada que te quiere ver libre, este aspecto hace que goces de expansión amorosa en todos los aspectos de la vida.

Trabajo

Vuélvete mesurado a la hora de comunicar aquello que no te gusta o te incomoda en el trabajo, recuerda que las palabras no regresan, Mercurio en cuadratura a Marte, quiere acción, pero no es momento.