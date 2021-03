Tauro - Jueves 18 de marzo de 2021: serás muy ordenado

Muy bien aspectado tu inicio de carta, sólo ten cuidado no ser tan rígido, pues podría suponer un problema con tus relaciones personales.

La casa de la pareja está bajo control de Escorpio en Plutón, lo cual da sexualidad con mucha fuerza, pero debes mantenerte alerta porque también marca violencia y peligro. Así que mantén cuidado en tus relaciones y no permitas nada que no te agrade, tienes el poder de decir NO.