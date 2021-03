Tauro - Domingo 28 de marzo de 2021: es tiempo de planear qué hacer contigo

Salud. Procura que tus emociones estén tranquilas y busca el equilibrio entre tus pensamientos y las emociones que generan pues si no lo expresas adecuadamente y lo reprimes podrías generarte alguna dolencia a nivel físico.

En particular en las vías respiratorias, por lo que permite que la armonía de Libra sea la que dirija tu mente y emociones el día de hoy.

Recuerda que siempre es mejor hacer eso que te hace sentir pleno aún cuando aparentemente no te genere tantos ingresos, verás que es ahí donde se encuentra la verdadera felicidad.

Dinero.

Tu mente estará muy activa creando muchas posibilidades por donde canalizar mejoras en tu economía; solo ten cuidado de no perderte en tus pensamientos y de no ser muy arriesgado con tus planes pues Marte en Géminis puede estarte calentando mucho la cabeza y no te permite ver la realidad en la que te encuentras.