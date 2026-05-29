Tauro

Tauro, horóscopo del viernes 29 de mayo de 2026: avanza despacio, pero con firmeza

Un día ideal para la introspección, donde el silencio y la reflexión serán tus mejores aliados en la búsqueda de claridad y sanación emocional.

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Intenta encontrar la calma interior mientras la Luna en Aries, aliada con Marte, despierta tu coraje, pero ten cuidado con la intensidad de tus reacciones; es un momento propicio para la introspección y la sanación de viejas heridas, guiado por la energía del Apóstol Matías hacia la justicia.

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Hoy es un día para la introspección, querido Tauro. Es recomendable que tomes distancia de tensiones o luchas de poder que podrían afectarte. A veces, el silencio es el mejor aliado; elige no reaccionar y resguardarte emocionalmente.

Hay asuntos del pasado que continúan activos en tu vida, demandando atención y procesamiento interno. Este no es el momento para resolver conflictos hacia el exterior, sino para elaborar tus pensamientos y sentimientos en soledad.

La calma que desarrolles te permitirá tener una visión más clara de lo que realmente necesitas. Escuchar tu voz interior puede proporcionarte la paz necesaria para avanzar. Este proceso te ayudará a sanar viejas heridas y a encontrar el equilibrio.

Confía en que cada paso que des hacia adentro te acercará a la claridad que buscas. Tu fortaleza reside en tu capacidad de reflexionar y aprender de tus experiencias pasadas.

  • Y para los próximos días.. Oportunidades para proyectos personales, comunicación clave, sostenibilidad importante, crecimiento y expansión, actitudes positivas, siembra para un futuro próspero.

Consulta toda la información sobre horóscopos, predicciones y compatibilidad entre signos, en nuestra sección Univisión Horóscopos.

Este contenido ha sido generado con inteligencia artificial y supervisado por el equipo de Univision.

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