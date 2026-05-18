Tauro Tauro, horóscopo del lunes 18 de mayo de 2026: celebra cada victoria en tu camino Conecta con tus pensamientos y considera dedicar unos minutos a la meditación o reflexión personal; escribe en un diario lo que te preocupa y busca en esas palabras las oportunidades para crecer y avanzar hacia nuevas metas.

Video Tauro – Semana del 16 al 22 de Mayo del 2016

Con la Luna en armonía con Saturno, este es un día crucial para confrontar lo que te ha estado agobiando; aprovecha la energía celestial para limpiar lo viejo y adoptar una nueva claridad, mientras disciplinas tu pensamiento hacia el aprendizaje aprovechando el tiempo para transformar miedos en crecimiento auténtico.

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Hoy es un día de confrontación y autenticidad para ti, querido Tauro. Hay algo que has estado arrastrando por un tiempo y ahora es el momento de enfrentarlo de frente. No hay necesidad de buscar excusas, es hora de tener el coraje de mirar esa situación y asumirla.

Al reconocer lo que te pesa, comienzas un proceso de liberación. Este acto de valentía te permitirá limpiar lo que ya no te sirve y, poco a poco, sentirás cómo te devuelves a ti mismo una fuerza más auténtica y renovada.

Recuerda que la paciencia es fundamental. No hay prisa por resolver todo de inmediato. El tiempo será tu aliado en este proceso de sanación y transformación. A medida que trabajas en ti, verás cómo las cosas empiezan a encajar.

Así que, respira hondo y permite que este día te lleve a una nueva claridad. Enfrentarte a tus miedos te dará la oportunidad de crecer y florecer en nuevos aspectos de tu vida.

Y para los próximos días.. La semana de Tauro trae revelaciones financieras, oportunidades de innovación y la importancia de la creatividad en los negocios.

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