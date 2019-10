Sagitario – Viernes 11 de octubre de 2019: te llegan muy buenas noticias

Tu regente, Júpiter, está en un estupendo sextil con el Sol este fin de semana del plenilunio de octubre. El aspecto planetario de este viernes contribuye a que tengas claridad mental y emocional para tomar decisiones importantes, sabias y mesuradas. No siempre es fácil decidirse cuando hay que optar entre el corazón y la cabeza, pero en cuestiones de dinero debes ser muy cuidadoso y no dejarte llevar ni por impulsos emocionales, ni por materialismos.

Biorritmo astral de hoy

Nivel de energía sexual este viernes: moderado.

Dinámica cósmica que debes aprovechar: las ideas originales y novedosas que te están surgiendo en estos momentos.

Tendencia peligrosa de hoy en tu signo Sagitario: la inercia, no hacer nada para cambiar las situaciones existentes.

¿Qué debo evitar?: entrometerte donde no te han llamado.

Frase del día: cuando mires atrás te darás cuenta que muchas veces es mejor arrepentirse de algo que se hizo que arrepentirse de lo que no se hizo.