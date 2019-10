Sagitario – Miércoles 9 de octubre de 2019: inicias una excitante aventura

Hoy Júpiter está en un sextil con el Sol e iniciando un ciclo de realizaciones positivas, pero debes poner de tu parte para que las cosas no te afecten tanto y puedas disfrutar más lo que está llegando. Se crea un marco ideal para la pasión y el romance. Aprovecha cada oportunidad que tengas para compartir con los tuyos pues las responsabilidades suelen ser demasiadas.

Salud Este es un ciclo muy bueno para la recuperación, pero cuida más tus ojos que hoy son los puntos delicados. Si has pensado revisar tu vista con un oftalmólogo este es un día ideal para hacer esa visita. No pases tanto tiempo mirando constantemente la computadora.

Trabajo

Si no te encuentras satisfecho con tu empleo actual y consideras la forma de mejorar tus condiciones de trabajo, ten mucho cuidado. No vayas a cometer la imprudencia de dejar algo seguro por una posibilidad remota que aún no es firme ni está cristalizada.