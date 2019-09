Sagitario – Martes 24 de septiembre de 2019: frente a ti se abren nuevos horizontes sentimentales

Como sagitariano informado sabes que tu regente Júpiter está directo en tu signo desde el pasado 11 de agosto lo cual es muy buena noticia. Entonces, hoy martes ¿qué aspectos está haciendo, cómo te impactan? Hoy hay dos sextiles muy auspiciosos uno con Venus y otro con Mercurio directo ambos que equilibra la balanza y la inclina a tu favor porque del otro lado están las cuadraturas de Marte y Neptuno, o sea, hay un tono dinámico. Vas a entender mejor lo que está sucediendo en tu vida, sagitariano. Es vital que pienses con la cabeza y sientas con el corazón porque si lo haces a la inversa estarías cambiando todo y cometiendo errores. Realizarás una tarea difícil en un tiempo menor del esperado. Hay sorpresas en tu vida laboral y aunque hoy martes no estés trabajando muy pronto se te presentarán ocasiones para demostrar tu capacidad en la posición que ocupas o la que estás a punto de ocupar, las perspectivas son muy buenas.

Amor ¿Sabías que hoy martes está ocurriendo un sextil entre Júpiter, tu regente, directo, y Venus, planeta del amor? Este aspecto indica 60 grados de diferencia entre ambos y es muy positivo, favorable, para tu vida afectiva, sagitariano. En el plano amoroso, se presentará una ocasión propicia para demostrar tus sentimientos. Si te dejas impresionar por las apariencias podrías cometer un grave error. Durante este ciclo astral hay quien se te acerca diciéndote cosas que no son ciertas, pero otros que sí te dirán grandes verdades, en tu buen juicio e inteligencia está saber diferenciar la verdad, de la mentira, de forma profunda, sin guiarte por apariencia, sino yendo más al corazón.

Biorritmo astral de hoy

Nivel de energía sexual este martes: moderado.

Dinámica cósmica que debes aprovechar: la manera directa y sensata con la que abordas los temas más complejos y difíciles.

Tendencia peligrosa de hoy martes en tu signo Sagitario: asumir que si alguien no te ha contactado recientemente es porque tú no le interesas.

¿Qué debo evitar?: desconfiar, no conceder el beneficio de la duda a los demás.

Frase del día: pensamientos tontos todos los tenemos cada día, pero el sabio se los calla y el tonto los publica haciendo el ridículo.