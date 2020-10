Sagitario - Martes 20 de octubre del 2020: cumpliste con lo debido, que no te importe lo que opinen los demás

Mercurio se hace presente en tu energía cuando de pronto existen una serie de situaciones que no puedes controlar. Para ello estarías en una etapa de prosperidad a menos que te afecten las críticas que otros emitan por los pasos que das día con día.

Sin importar en realidad lo que los demás critiquen, tienes hoy la posibilidad de pasar desapercibido las negatividades de quienes han hecho un día pesado. Es decir que la luna tiene la bondad de brindarte la luminosidad correcta para pasar tragos amargos que puedan surgir de pronto. Ten la seguridad de ti mismo ante cualquier cosa siempre, así tienes mayores probabilidades de sobre salir.

Pronóstico del día: el fuego está presente a través de Sagitario y con él puede ser en beneficio que sientas el impulso de salir con buena energía en todo lo que te propongas o bien estar a la baja si los demás te juzgan. No te preocupes si de pronto te sientes en desequilibrio durante las horas que hoy transcurran, solo será por momentos y no permanente.





AMOR

Pensarás dos veces antes de que todo se ponga en tu contra por un mal comentario. Resulta que los estragos de pronto no solo provienen de mercurio. Para ti hoy no es tan conveniente que un trígono entre la Luna y Marte estén presentes, pues podría existir confusión en tu mente, haciéndote sentir que las cosas no estarán en calma pronto. Escucha antes de hablar para que la confusión se disipe.

SALUD

Conocerás los beneficios de las berenjenas, que aportan la energía requerida del día y que son incluso opción para quienes no consuman carne. No todo es tan desagradable como parece, pues a pesar de que dicho alimento no es de los que más consumo tengan, en realidad será importante para ti por la energía del día. Prepáralas rellenas, de verduras, queso o atún.

DINERO Y FORTUNA

El siete se hace presente, para que todo se ponga favorable en cuestiones económicas para ti. Debes estar cada día más próspero si realizas la siguiente sugerencia en la que con un puño de lentejas una maceta con tierra nueva y un mango, atraigas la prosperidad. Pondrás tu nombre con un plumón sobre la cáscara del mango, lo entierras en la maceta junto con el puño de lentejas y luego lo cubres con la misma tierra. Déjalo crecer para que veas las bondades de su energía en tu economía.

TRABAJO

Como sugerencia del día no aparentes lo que no eres, si consideras que de pronto no tienes la habilidad, el tiempo o la intención de realizar una tarea como te lo han pedido, entonces no estás comprometido con las labores que haces. Por ello Mercurio se hace presente en el momento menos adecuado, las posibilidades de lo que te suceda son amplias, así estarás mejor preparado que antes si te mantienes distante de tus malos pensamientos, pidiendo ayuda a un experto.

Predicción de Pareja para hoy martes

Si te encuentras en pareja : realiza actividades extra con tu pareja sin pensarlo mucho.

Si estás soltero : tendrás mejores resultados en tu nueva selección de pareja.

Nivel de energía sexual : muy alto.

Compatibilidades

Amor: Sagitario o signos de fuego.

Amistad: Virgo o signos de tierra.

Laboral: Cáncer o signos de agua.

Nivel de tolerancia : moderado.

Con quien podrías entrar en tensión : estarás mejor lejos de un Libra.