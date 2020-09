Sagitario - Martes 1 de septiembre del 2020: extrañarás convivir con un viejo amigo

Probablemente la luna te está haciendo sentir nostálgico y en esa nostalgia encontrarás también la extrañeza sobre una persona con la que solías platicar y sentirte en compatibilidad. Pronto volverán a reunirse, no fueron problemas los que los separaron, más bien son las circunstancias de sus propias vidas.

AMOR La luna se encuentra tu favor, sobre todo cuando se trata de relaciones personales. Hay en específico dos personas que podrían estar generando envidia. Por todo lo que tú estás haciendo actualmente. Intenta identificar, pero no confrontar para que puedas alejarte lo antes posible. La identificación de las personas que te intentan dañar, solo hará que puedas ser más selectivo.

SALUD La espalda baja podría estarte generando un problema. Encontrarás en masajes fisioterapéuticos la respuesta para que tu dolor disminuya. No te aferres a querer solucionar todo de un día para otro. Por ello es que tu cuerpo está sufriendo las consecuencias. Como sugerencia intenta poner compresas frías y calientes alternadas, en tu espalda o cualquier otra extremidad, el dolor se irá.

DINERO

Es probable que ganes mucho dinero. Pero estás sintiendo que no te está rindiendo a pesar de la cantidad. Estás teniendo muchas fugas por querer ser proveedor de todos. Evita decir que sí, a todo. A pesar de que te sientas lleno de vigor al brindar dinero como si no hubiera un mañana, recuederda que no puedes quedarte vacío.