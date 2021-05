Sagitario - Miércoles 19 de mayo de 2021: este día te sentirás armonioso

Una mujer en tu vida en particular tendrá una profunda influencia en tu vida. La naturaleza armoniosa del aspecto trígono significa que, aunque sean extrañas o intensas, tus interacciones con los demás van a ser positivas y el alma va a evolucionar.

Trabajo Con el paso de Aries en tu casa 6 te genera energía para estar muy enérgico, competitivo y dinámico. El trabajo no es algo a lo que le tengas miedo porque enfrentas cualquier reto con mucha energía y con la mejor intención de que lo llevarás al éxito seguro. Pero hay que hacerlo pronto, o de lo contrario te impacientarás y le dejarás el compromiso a otra persona.

Dinero

El asunto del dinero está complicado el día de hoy, porque hay algunos problemas para generarlo, aunque luchas para trabajar duro, la Luna en la casa 10 con aspecto en oposición a Neptuno no te están ayudando en nada, al contrario, ese aspecto te puede traer muchos problemas por una fuerte turbulencia que genera en tu mente, confundes todo, no entiendes nada, etc. Mejor tomate unos días de descanso y deja que el universo acomode los planetas para que las cosas se den de mejor manera.