Sagitario - Martes 7 de Septiembre de 2021: deberás tener paciencia en el trabajo y con el jefe

Amor

Marte rige tu búsqueda de amor y pasión, al estar en contacto con la Luna estás muy sensible a lo que te digan de modo casual en un encuentro romántico así que hay que tener cuidado a no tomarlo a modo personal. Dado que la Luna rige la casa 8 de los secretos, puede ser que tu interés romántico te pregunte algo que es muy sensible para ti y reacciones con fuerza. Tómalo con calma de nuevo, no lo está haciendo para hacerte enojar, lo está haciendo porque le importas.