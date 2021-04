Sagitario - Martes 6 de abril de 2021: este día te sentirá satisfecho

Este día te sentirás satisfecho, porque, aunque la conjunción del Sol con Venus y el medio sextil con Mercurio en la casa 10 la casa del éxito profesional, te están dando muchas oportunidades para lograr esas metas que siempre has querido alcanzar. La realidad es que no ha sido nada fácil, porque has tenido que pelear por ese lugar que te mereces a costa de defender tus derechos. Tu sigue luchando porque estos obstáculos te los está poniendo Marte en cuadratura con el medio cielo.