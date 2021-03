Sagitario - Martes 30 de Marzo de 2021: tu forma de expresarte te llevará lejos

Pronóstico del día

Puedes estar sintiendo que te ocurren cosas negativas y no entiendes el porqué, esto puede ser referente a tu nodo sur Lunar que posa sobre tu ascendente; se paciente y tolerante pues el Karma actúa de maneras que a veces no podemos prever, no pierdas la calma porque de estas experiencias es de donde obtendrás las perlas de sabiduría que tanto te caracterizan.