Sagitario - martes 27 de Abril de 2021: es tiempo de expresar de nuevas formas

Trabajo Tienes todo el impulso del Stellium en el signo de Tauro que va a permitirte una claridad y lucidez de pensamientos que podrás poner en marcha y reestructurar aquello que no esté funcionando adecuadamente en tu trabajo; ya que Urano y Mercurio como parte del Stellium van a iluminarte con excelentes ideas y formas de solucionar viejos problemas con los que ya has estado lidiando y encontraras soluciones novedosas que te facilitaran tu jornada laboral.

Tip del día

Es posible que, aunque tengas un buen humor manejes tu personalidad muy activamente Cáncer en tu casa 8 habla de ciertos enojos o corajes atorados que si no transformas esa energía en combustible para algo positivo ya sea hacer ejercicio, arte, escribir, etcétera; va a poder afectarte en niveles mucho más profundos por lo tanto no eches en saco roto esta energía y esas emociones qué no dejas fluir.