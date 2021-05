Sagitario - Martes 25 de mayo de 2021: este día te sentirá materialista

Pronóstico del día El Tránsito Luna Oposición Urano puede causar trastornos emocionales y confusión en las relaciones de cualquier tipo. Ya sea que te hayas autoinfligido o estés fuera de tu control, la manera en que reaccionas al cambio es crítica. Toma muy en cuenta este aspecto para no pasarla tan mal.

Amor Piscis en tu casa 5 te hace la persona más romántica del mundo, coqueto, dulce, cariñoso, detallista, atento, sensible, complaciente y entregado. Así que será muy afortunada la persona que esté a tu lado.

Dinero

El paso de Capricornio en tu casa 2 te hace muy responsable a la hora de gastar el dinero. En ti las superofertas no funcionan porque solo comprarás algo si realmente lo necesitas, de otro modo no habrá manera de comprar nada. Y por lo pronto está bien, porque no es el mejor momento en el trabajo.