Sagitario - Martes 2 de marzo de 2021: te sentirás unido a tus grupos

Amor Este día el amor es intenso, estás con mucha energía, puedes llegar a ser impulsivo a la hora de actuar, canaliza esta energía desbordante podrías llegar a ser agresivo si algo sientes que no está bajo tu control. La energía de Aries está en el amor en casa 5 de los amoríos.

Salud Cuida hoy de tu cuello, haz ejercicios para cuello, muévelo. Cuida también tu garganta y pulmones, no te expongas mucho a cambios de temperatura. Protégete de los resfríos. Tauro y Géminis se encuentran en la casa 6 de la salud.

Predicción de pareja

Con tu pareja y en tu relación hoy te sientes con ganas de expresarte, estás intrigante y curioso. Puedes llegar a estar muy sensible y a pensar mucho las cosas, no te

tomes todo personal y no lo relaciones todo. Cáncer y Géminis están en casa 7 de las relaciones.