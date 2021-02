Sagitario - Martes 2 de febrero de 2021: te sentirás independiente y ocurrente

Aunque estás dispuesto a escuchar toda clase de opiniones, no cambias de idea sin la debida reflexión y análisis lógico, es bueno, solo no seas tan quisquilloso. Sincero y objetivo, te preocupas poco por ser aceptado socialmente, sólo tienes que tomar en cuenta que no puedes hacer siempre lo que quieras, y más si estás en pareja.