Sagitario - Martes 18 de mayo de 2021: este día te sentirá místico

Trabajo

El paso de Tauro en tu casa 6 te hace constante, paciente y luchador. Además, te gusta ganarte cada centavo de tu sueldo, dando lo mejor de ti mismo y siendo honesto en tu trabajo. Como jefe serás durísimo, porque no has llegado hasta dónde estás de gratis, si no ganándote el puesto a pulso y con mucho esfuerzo.