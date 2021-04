Sagitario - Lunes 10 de abril de 2021: este día te sentirás cordial

Amor Venus pasando por el signo de Aries agrega pasión a los sentimientos porque su influencia se mezcla con la pasión de Marte que rige este signo. Por ahora no tienes miedo de mostrar tus sentimientos y lo haces con pasión, y esto te hace generalmente popular entre las personas que te rodean. Es momento de darle rienda suelta a ese impulso que te genera este aspecto.

Salud Por el paso del signo de Tauro en tu casa 6 la casa de la salud, y ese signo rige la parte del cuerpo delimitada por la base del cráneo por detrás y bajo la mandíbula inferior por delante, hasta las clavículas: comprende el cerebelo. Por eso se recomienda poner especial atención en esos puntos para que la energía no afecte tu salud.

Trabajo Por el momento tu deseo de libertad en el trabajo es importante, porque sientes que no funcionas bien con la presión que te quieran ejercer los jefes, también consideras que no es necesario que alguien te esté repitiendo lo que tienes que hacer. Y así eres brillante en lo que haces. Es la energía que genera el Sol pasando por el signo de Aries.



Dinero

No es el mejor momento para la producción de dinero el día de hoy, ya son varios días que el universo no te favorece en este tema. Solo sigue trabajando duro para cambiar la energía a tu favor y no te enganches en los juegos de azar porque se podrían convertir en una adicción.