Sagitario - Viernes 23 de abril de 2021: quieres sentir que vives para una causa

Por ahora no estarás interesado en lo absoluto en temas espirituales, la única forma de buscar un significado más profundo a las cosas es si crees que hay algo más que está sucediendo detrás de la compañía o en la dinámica de tu círculo familiar. Son las condiciones que genera Plutón pasando por el signo de Capricornio.

Por el paso de Venus en el signo de Tauro, te hace romántico, pero no en forma fugas.

Hay un poco de tensión en temas de salud, quizá andas algo distraído y tenso, pero nada que unas buenas vacaciones no puedan arreglar, porque si bien es cierto que tienes Urano en tu casa 6 la casa de la salud en cuadratura con Saturno, también tienes al Sol generando buena luz para librarte de cualquier complicación. Tu relájate y deja que el universo se encargue de todo.

Cuando te trazas una meta en el trabajo, vas tras ella y no dejas que nada se interponga en tu camino. No importa cuán difícil o aparentemente imposible sea, vas a por ello como si no hubiera un mañana. Es la energía que te da Júpiter pasando por el signo de Acuario.