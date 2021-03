Sagitario - Miércoles 10 de marzo de 2021: sientes necesidad de ayudar a los demás

El amor no será lo tuyo en estos días, pues la cuadratura de Urano con Saturno te traerá algunos conflictos en temas de amores, la energía de ese tránsito te hace especialmente celoso y posesivo.

Urano en la casa 6 la casa del trabajo genera condiciones para hacerte bastante nervioso y tenso, te gusta trabajar con libertad sin la presión de nadie, necesitas un trabajo donde no estés en un solo lugar, para moverte y funcionar mejor.

No es el mejor momento para el dinero, pues no hay energía planetaria para generarlo, mas bien estás enfocado en tu crecimiento espiritual y la unión familiar. Sin embargo, la energía en el trabajo está estable, así que no te faltará.