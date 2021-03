Sagitario - Lunes 8 de marzo de 2021: querrás construir nuevas relaciones

Te sientes fuerte, popular, encuentras gran felicidad en el amor y tienes éxitos en tus relaciones de pareja, por lo cual te enredas en varios asuntos amorosos al mismo tiempo, por todo lo anterior es posible que no tengas una pareja estable. Es la energía que te da el Sol en la casa 5 la casa de los placeres.

NO TE PIERDAS:

No es un buen momento para el dinero, se recomienda ser muy cuidadoso con él, ya que no hay energía de planetas que favorezcan la casa 2 la casa del dinero, aunque hay buenas condiciones para el trabajo, no significa que haya más ganancias.