Sagitario - Lunes 15 de febrero de 2021: exigirás mucha atención

Vas a sentir tus emociones muy fuertes, vas a sentirte muy creativo, vas a sentir la necesidad de querer mucha atención, la necesidad de que se den cuenta de todo lo que estás sintiendo, pero trata de no expresar esa necesidad de una forma teatral y para que no caigas en lo dramático.

Estarás muy sensible pero la vez con una actitud que aparenta ser 'fuerte' por fuera, esto por el sol. Te vas a encontrar en el drama, un poco teatral para ser exactos, esto por tu luna en casa 5 de la creatividad.

Puede que te encuentres demasiado sensible en el amor, querrás que te cuiden o cuidar, como dándole significado a esta parte maternal. Todo esto por Luna en casa 5 de la creatividad.

Trabajo De igual manera que en la salud, si trabajas de más física o mentalmente puedes sobrecargarte. Posiblemente no querrás que nadie te mande, si eres empleado. Si eres principal podrías sentirte más dominante en el trabajo.

Aunque puede también que llegues a angustiarte un poco por el dinero, recuerda que la paz viene del interior, no del exterior porque la constelación de Capricornio llega a estar en casa 2 de las posesiones.

Predicción de pareja Podría que te sientas más mental que emotivo hoy con tu pareja, puede que te sientas un poco aburrido de la misma rutina con tu pareja, trata de hacer innovaciones en tu relación y en tu ruina, hoy es un buen día para animarse con cosas nuevas y no desanimarse de lo mismo. Trata de que tus pensamientos no te quiten toda la emotividad. Todo esto por Géminis en casa 7 de las relaciones.

Energía sexual Buena, sensible y divertida

Tip del día Trata de usar tu creatividad para expresarte en tus sentimientos, en lugar de ser dramático y teatral. Usa tu inteligencia creativa expresándolo de forma artística, física o de una manera práctica. Recuerda que la aceptación viene primero de dentro para manifestarse en el exterior, no busques atención, date atención.

Conecta con la parte del hogar, podrías sentirte sensible, aprovecha esta sensibilidad para hacer cosas grandes. No quieras tapar tus emociones con una capa, exprésalas, no intentes hacerte fuerte, también el decir que estás vulnerable y flexible te fortalece.