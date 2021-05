Sagitario - Domingo 30 de mayo de 2021: te sentirás autosuficiente

Este día te sentirás autosuficiente e independiente. Te gusta gastar abundantemente a veces, pero puedes ser más bien miserable con los demás, no hay término medio. Eres encantador y diplomático, y podrías ser un padre desobligado.

Salud. Tauro en tu casa 6 trae consigo problemas en la parte que comprende el cerebelo, el paladar, el maxilar inferior, porque Tauro rige la parte del cuerpo delimitada por la base del cráneo por detrás y bajo la mandíbula inferior por delante. Así que debes tomar en cuenta este aspecto para no poner en riesgo esta zona del cuerpo.

El día de hoy el dinero fluye de manera normal, por ahora el dinero no te falta, y por si fuera poco Capricornio en tu casa 2 te hace muy hábil para manejar tus finanzas, si puedes comprar algo lo compras. Si no, no lo haces o planeas muy bien la estrategia para hacerlo más tarde.