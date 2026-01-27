Sagitario Sagitario, horóscopo del martes 27 de enero de 2026: contacta a quienes te apoyen Pide el favor que te deben y aprovecha la buena voluntad de quienes te rodean; una llamada te traerá noticias que aliviarán tus preocupaciones.

Video Conversando con Zellagro: el ojo interior

Consulta tu horóscopo de este martes y mira qué predicciones hay en el amor, la salud y mucho más.

Sagitario , según nos indica tu horóscopo, la oportunidad de recibir ayuda de quienes te deben un favor se presenta ante ti, así que no dudes en hacer esa llamada que podría liberarte de un apuro y devolverte la tranquilidad, ya que los mensajes que llegarán a ti son más que positivos y prometen un giro favorable en tu vida.

PUBLICIDAD

Pronóstico del día

Realiza una lista de las personas a las que podrías contactar para pedir ayuda; a veces, un simple mensaje puede abrir puertas y ofrecerte el apoyo que necesitas en este momento.

Salud

Permítete un momento de conexión contigo mismo, como si te sumergieras en un cálido abrazo de tranquilidad. Respira profundamente y siente cómo cada exhalación libera las tensiones acumuladas, dejando espacio para la serenidad. Este es el instante perfecto para rodearte de personas que te inspiren y te llenen de energía positiva, como un rayo de sol que ilumina tu camino.

Amor

Es un buen momento para fortalecer tus lazos afectivos, ya que aquellos a quienes has apoyado en el pasado están dispuestos a devolverte el favor. No dudes en comunicarte con esa persona especial; una conversación sincera puede abrir la puerta a momentos muy positivos y reconciliaciones. Aprovecha esta oportunidad para respirar tranquilo y disfrutar de la conexión emocional que se avecina.

Trabajo

Las conexiones que has cultivado en el pasado te serán de gran ayuda en el ámbito laboral. No dudes en solicitar ese favor que te deben, ya que esto te permitirá salir de un apuro y recuperar la calma necesaria para enfocarte en tus tareas. Mantén la mente abierta a los mensajes positivos que recibirás, ya que podrían abrirte nuevas puertas en tu entorno profesional.

Dinero

Es un día propicio para revisar tus cuentas y asegurarte de que tus gastos estén alineados con tus prioridades. Aprovecha la disposición de quienes te rodean para solicitar apoyo en decisiones económicas que te permitan salir de apuros. Mantén la claridad mental y evita las tentaciones de gasto innecesario, ya que una administración responsable te ayudará a respirar tranquilo en el futuro.

PUBLICIDAD

Predicción de pareja

Es un momento ideal para planificar una cita especial con esa persona que te importa. Considera preparar una cena en casa o un paseo por un lugar significativo para ambos; esos pequeños gestos pueden hacer una gran diferencia. Además, no subestimes el poder de una nota o mensaje sincero que exprese lo que sientes; puede ser el inicio de una conexión más profunda.

Reflexión

Además, es fundamental que reconozcas la importancia de las relaciones que has cultivado a lo largo del tiempo. Cada pequeño gesto de apoyo que has brindado a los demás ahora se convierte en un lazo que te fortalecerá en este momento de necesidad. No subestimes el poder de la gratitud y la empatía; al acercarte a aquellos a quienes has ayudado, no solo estás pidiendo ayuda, sino también reafirmando esos lazos de confianza y amistad. Recuerda que todos pasamos por momentos difíciles y es natural buscar apoyo en los demás. Así que respira profundo, haz esa llamada y confía en que lo mejor está por venir.

Consulta toda la información sobre horóscopos, predicciones y compatibilidad entre signos, en nuestra sección Univision Horóscopos.