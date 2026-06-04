Sagitario Sagitario, horóscopo del jueves 4 de junio de 2026: sanar heridas abre nuevo capítulo Explora nuevas formas de conectar con tus seres queridos, ya sea a través de una llamada, un mensaje o una actividad en conjunto; abrir tu corazón a estas interacciones enriquecerá tu día y fortalecerá esos lazos emocionales que tanto anhelas.

La energía de la Luna junto a Júpiter despierta un anhelo profundo por el amor y la conexión emocional, impulsándote a explorar tus deseos más íntimos y a abrir tu corazón, mientras el universo conspira para brindarte sorpresas que amplían tu capacidad de amar y compartir en esta jornada mágica.

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Hoy, la energía de la Luna unida a Júpiter despertará tu sensualidad y te motivará a explorar tus deseos más íntimos. Este es un día para dejar fluir tus emociones y disfrutar de la conexión con tu pareja o, si estás soltero, buscar nuevas experiencias románticas.

Te volverás experto en las artes amatorias, lo que te llevará a disfrutar de momentos de gran intensidad emocional. Permítete explorar tu sexualidad y déjate llevar por el placer y la intimidad.

Además, alguien en tu vida podría reconocer tus cualidades y nombrarte su heredero, lo que añade una capa de fortuna y sorpresa a esta jornada. Mantén una actitud abierta hacia lo que el universo tiene preparado para ti.

Recuerda que la felicidad en el amor y el deseo son aspectos fundamentales de tu vida. Disfruta de cada instante y confía en que el amor verdadero se manifestará cuando menos lo esperes.

Y para los próximos días.. Sagitario, esta semana conocerás a alguien especial. Explora el amor, disfruta la química y transforma tu hogar para tu bienestar.

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