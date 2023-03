Medalla de San Benito: aprende a usarla correctamente para protegerte de mal

C.S.P.B. (Crux Sancti Patris Benedicti) Cruz del Santo Padre Benito.

C.S.S.M.L. (Crux Sacra Sit Mihi Lux) La Cruz Santa sea mi Luz.

N.D.S.M.D. (Non Drago Sit Mihi Dux) No sea el demonio quien me conduzca.

PAX (Paz)

V.R.S. (Vade Retro Satanás)

N.S.M.V. (No me aconsejes cosas vanas)

S.M.Q.L. (Es malo lo que me ofreces)

I.V.B. (Traga tú mismo tu veneno)