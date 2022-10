¿Le caes mal a la gente? Estos 3 signos tienen los peores defectos, descubre si estásn entre ellos

Muchas personas no están dispuestas a escuchar ciertas supuestas verdades que para los sagitarianos son evidentes, pero que no hay necesidad de expresarlas abiertamente. Sagitario debe recordar esa máxima que nos enseña “el sabio piensa todo lo que dice, pero no dice todo lo que piensa”.

Sagitario no soporta las mentiras ni el engaño, esa es una gran cualidad, lo que sí no debe olvidar que lo que es “su” verdad, no tiene por qué ser necesariamente “la” verdad.