Los signos más ardientes en la intimidad según el zodiaco

Si eres nativo de Leo, hombre o mujer, ya sabes lo que debes hacer. ¡Explota ese cuerpo, esa energía, tu vitalidad y expresión! Ahora bien, no te dejes manipular por las gentes aduladoras que se te acercan para tratar de sacar algo de ti y luego se apartan cuando han conseguido lo que quieren. No te dejes usar, sé generoso, pero no ingenuo.