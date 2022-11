El mal temperamento de estos signos, acentúa la incompatibilidad en pareja

Cuando te sientas tentado a criticar a tu pareja por algo que no te gusta o te parece mal hecho evita hacerlo en el momento menos apropiado, cuando haya ocurrido algún tipo de pelea entre ambos o hay tensiones porque esto agravará la situación. Al hacerlo no lo hagas de forma tal que causes la impresión de ser “perfecto o perfecta” y no cometes nunca errores.