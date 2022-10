Carisma, miradas y sonrisas, así es como los signos zodiacales usan su lenguaje secreto del amor ¿cuál es el tuyo?

Para entender a Sagitario hay que ponerse en su lugar. Un signo directo, que ama la verdad y teme siempre ser considerado hipócrita o falso. Es directo y habla lo que piensa, pero a veces no matiza bien sus palabras y sin darse cuenta puede herir a quien más ama.

No temas, no hay rencores, el corazón se abre y aunque la lengua esté suelta la verdad siempre resplandece.